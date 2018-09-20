Скандал с психбольницей Днепра: в заведении незаконно держали пятерых иностранцев

В Миндраве назвали условия содержания в больнице назвали унизительными и начали реорганизацию

В Днепровской психиатрической больнице со строгим наблюдением незаконно удерживали пятерых иностранцев, а условия содержания в заведении имели признаки унижения человеческого достоинства.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, добавив, что в настоящее время в больнице ведется реорганизация.

"В Государственном учреждении "Украинская психиатрическая больница со строгим наблюдением Минздрава Украины" удерживали 6 иностранцев, и лишь в одном случае сообщили об этом консулу соответствующей страны, как того требует законодательство", – подчеркнули в Минздраве.





Также в министерстве отметили, что в больнице до сих пор находятся четыре пациента, относительно которых было принято судебное предписание о переводе – в июне, июле и августе.

"Условия, в которых находятся пациенты, унижают достоинство и противоречат международным нормативно-правовым актам о правах человека. В уборную пациенты ходят строго по графику, в двери туалетов встроено окно, а на ночь в палатах оставляют включенным яркий свет", – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что в настоящее время в больнице продолжается реорганизация, которая началась 17 сентября. В соответствии с обновленными требованиями закона о психиатрической помощи, пациентов из этой больницы переведут в учреждения, расположенные ближе к месту их проживания.

"По состоянию на утро 20 сентября заявления о переводе написали 267 пациентов из 655. Перевод начнется в ближайшее время", – заверили в министерстве.

Напомним, ранее мы писали об ужасных условиях, которые обнаружила в Ивано-Франковской областной психиатрической больнице №2 проверка группы работников регионального представительства Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Также мы писали о том, как во Львове патрульная полиция штурмовала палату в психбольнице на улице Кульпарковской, где вооруженный стеклом пациент взял в заложники других больных.

Выяснилось, что мужчина травмировал оконного осколком стекла 10 пациентов, причем трое пострадавших оказались в тяжелом состоянии.