Скандал в Днепре: водитель не выпускал из маршрутки ребенка с инвалидностью

После скандала водителя уволили и занесли в "черный список"

Маршрутка в Днепре, иллюстрация.. Фото: М. Журавель, Сегодня

В Днепре разгорелся скандал вокруг водителя маршрутки, который не выпускал из салона ребенка с диабетом, требуя оплатить проезд. Как выяснилось, 15-летняя девочка предъявила удостоверение об инвалидности, дающее право пользоваться транспортом бесплатно, однако шофер требовал деньги.

Доведя ребенка до слез, водитель таки получил оплату, а вместе с тем и гневные комментарии в свой адрес. Родители девочки отыскали на конечной остановке диспетчера и связались с руководителем компании-перевозчика, пообещавшем провести расследование.

"Решением комиссии водитель будет уволен с занесением в черный список. Приказ об увольнении будет выпущен 2 мая. Представители предприятия встречались с мамой девочки и самой девочкой, принесли ей извинения за причиненный стресс", – сообщил глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепропетровской области Михаил Тонконогий.

Напомним, ранее мы писали о планах монетизации льгот, в том числе – на бесплатный проезд. Те, кто имеет такое право, вместо препирательств с водителем очередной маршрутки, которому удостоверение – не указ, смогут получать деньги на руки. Сколько? Вопрос открытый. Но вот о чем знают наверняка, и льготники, и перевозчики, и власть – бесплатный проезд уже давно не работает.

В Киеве с начала 2019 года внедрили регистрацию поездок льготников в наземном общественном транспорте с помощью карточки киевлянина. Теперь, заходя в троллейбус, автобус или трамвай, льготнику необходимо приложить свою карточку к валидатору и "зарегистрировать" поездку. При этом деньги с карты не снимаются. Такая же система учета поездок льготников уже несколько лет действует в киевском метро.

Напомним, право на льготный проезд в Киеве имеют несколько категорий населения. Такое право предоставляется по законам Украины – для всех граждан, и согласно решению Киеврады – для жителей Киева.

Так, горсовет предоставил право бесплатного проезда нескольким категориям киевлян, среди которых люди, имеющие особые заслуги перед родиной, в том числе – особые трудовые заслуги, неработающие горожане, которые ухаживают за инвалидами 1 группы и пенсионерами, которые старше 80 лет, участники войны, которые не входят в категорию пенсионеров, люди, на которых распространяется действие закона про статус ветеранов войны и многодетные родители, у которых трое и больше детей.

Также право на бесплатный проезд имеют школьники. При этом в КГГА отмечают, что самая массовая категория льготников – киевские пенсионеры.

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