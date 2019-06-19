Скандал в Днепропетровской области: в интернате "непослушным" детям выдумывали унизительные наказания
Детей в жару одевали в свитера, завязанные как смирительные рубашки
В Днепропетровской области в доме-интернате №2, расположенном в Верхнеднепровском, вспыхнул скандал, когда выяснилось, что детей содержали в угнетенном состоянии посреди грязного помещения.
Кроме того, выяснилось, что к воспитанникам применяли физические наказания, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.
Как выяснилось, в интернате продолжается ремонт помещений, возобновлена работа теплицы, засажен огород и фруктовый сад, где для детворы проводят трудотерапию. Однако дети живут в грязных комнатах, носят одежду не по размеру и не по сезону, а под палящим солнцем гуляют без головных уборов. На территории также нет в доступном месте питьевой воды.
"В учреждении продолжает сохраняться практика применения физического ограничения для детей от 6 до 18 лет, унижающая человеческое достоинство. Один ребенок в жару был одет в теплый свитер, поскольку с помощью длинных пришитых рукавов можно было зафиксировать его руки за спиной", – сообщили в офисе омбудсмена.
По факту инцидента проведен мониторинг, результаты которого будут направлены в областную администрацию.
Напомним, ранее в Харькове устроили марафон ради "солнечной детворы" – детей с болезнью Дауна.
А в Черкассах студенты создали серию картинок с котиками. Кошачьи открытки разработали с целью благотворительности.
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