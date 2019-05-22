Скандал в школе Каменского: ученицу 4 класса не угостили кусочком торта

Десятилетняя Лера вместе с младшим братом последний год живут в центре реабилитации

Позорный поступок произошел на выпускном в Каменском Днепропетровской области. Там ученицу 4 класса не угостили кусочком торта. Потому что за нее, мол, не сдали деньги на лакомство. Ребенок сейчас живет в центре реабилитации: ее мать лишают прав, опекуншей должна стать бабушка. Ни она, ни взрослые из центра не знали, что родительский комитет собирает деньги на праздник. "Сегодня" пошли требовать ответов.

На этой фотографии Лерочка с букетом для своей учительницы. Для той, которая отказала ей в сладком столе.

Внучку после выпускного в 4 классе школы отказались угостить сладостями – об этом ее бабушка узнала уже вечером. Десятилетняя Лера вместе с младшим братом последний год живут в центре реабилитации. Пока через суд их мать пытаются лишить родительских прав и назначить опекуншей бабушку. Поэтому на праздник ребенка повела психолог. Лера была на торжественной части, а вот сладостей ей не досталось. На нее не рассчитывали, когда их покупали – так психологу сказала классная руководительница.

"К сожалению, на Леру сладкий стол не был рассчитан, так как вовремя не были сдать средства на него. И родительский комитет делал закупку продуктов порционно", – говорит психолог Центра реабилитации детей Виктория Васильева.

Чтобы не огорчать ребенка, сразу после развлечений психолог забрала Леру в приют. Здесь говорят о выпускном вообще узнали за день до праздника.

"Ни школа, ни родительский комитет по поводу выпускного к нам не обращались. Мы узнали об этом в понедельник", – заверяет директор Центра социально-психологической реабилитации детей Юлия Родзерко.

Почему не угостили ребенка, "Сегодня" спрашивают у классной руководительницы. Та говорит, Лере не отказывали.

"Это все родители организовывали. Говорю – подойдите к родительских комитету, и спросите. Родители сказали что все, что оплачено родителями – Лера пользуется бесплатно", – говорит руководитель 4-Б класса Ирина Ковтуновская.

Представительница родительского комитета говорит, на выпускной собирали по 350 гривен. Сто из них – на сладости. Мать Леры отказалась от участия в празднике. Впрочем, девочка пришла, и ее не выгоняли.

"Никто не сказал – вы не оплатили, или еще что-то, и вы не участвуете", - заверяет представитель родительского комитета Олеся Козик.

Однако, история получила огласку. В сети – сотни возмущенных комментариев.

"Этот случай – это часть вот этой прогнившей системы. Когда призваны защищать детей, а в итоге их не защищают, а наоборот выставляют изгоями", – возмущается бабушка Леры Екатерина Прокопенко.

Уже сегодня утром директор школы и классный руководитель привезли в центр реабилитации, где живет Лера, подарок – мягкую игрушку. Говорят, обидеть никого не хотели. Просто у взрослых возникло недопонимание.

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