Скорая для Вольногорска: современная карета скорой помощи отправилась в Днепропетровскую область

Первые 30 из 200 автомобилей скорой помощи переданы областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад

В начале июля Фонд Рината Ахметова передал первые 30 из 200 автомобилей скорой помощи областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад в 22 областях Украины. Масштабный проект общенационального значения реализуется по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется за счёт его средств.

Один из новеньких автомобилей отправился в город Вольногорск Днепропетровской области. По словам Анатолия Харченко, начальника транспортного отдела регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, медики радостно приняли машину, с благодарностью.

"Старейшей машине в нашем автопарке 19 лет. Это немало. Особенно если учитывать, что каждый автомобиль в скорой помощи переходит от экипажа к экипажу и эксплуатируется круглые сутки. Кроме того, у нас много работы связано с транспортировкой людей, раненых вследствие вооруженного конфликта на Донбассе. Там есть совсем тяжелые случаи, и современные машины, такие, как мы получили от Фонда Рината Ахметова, лучше подходят для оказания помощи", – сказал Харченко.

До конца 2019 года Фонд Рината Ахметова передаст больницам по всей Украине еще 170 карет скорой помощи. Все 200 авто будут работать в тех районах, где больше всего нужны.

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