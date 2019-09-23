Скорая помощь для самых маленьких: украинские медики получили 14 уникальных автомобилей

Ради жизни. Первые. но далеко не последние машины от Фонда для транспортировки малышей / Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Украинские медики получили первую партию из 14 уникальных неонатальных автомобилей для транспортировки недоношенных и новорожденных детей от Фонда Рината Ахметова. Отныне риски для детского здоровья и жизни при перевозке сведены к минимуму. Врачи искренне рады, ведь реанимация малышей требует идеальных условий во всем и соблюдения всех правил и протоколов как лечения, так и транспортировки.

Спасение

"Первое отделение реанимации новорожденных в Украине впервые появилось в 1986 году, и открылось оно именно в нашей больнице. Все эти годы у отделения не было своей машины. Мы всегда запрашиваем машину у автопарка городского отдела здравоохранения. Каждый раз приезжают разные машины, чаще всего не предназначенные для транспортировки младенцев. Потому что у нас на всю область всего один неонатальный автомобиль. Точнее был один. Сегодня мы получили второй. И первый для нашего отделения! Мы очень счастливы, ведь ждали этого 33 года!" — откровенно признался и. о. гендиректора Днепропетровского специализированного клинического медицинского центра матери и ребенка им. профессора М. Ф. Руднева Игорь Македонский.

Он с нескрываемым удовольствием принял ключи от машины Citroen Jumper типа С, которую Фонд Рината Ахметова предоставил медикам в рамках проекта "200 скорых для Украины". Врачи, в свою очередь, считают эти автомобили настоящим спасением для малышей.

"Автомобиль укомплектован идеально! Он позволяет перевозить недоношенных детей с минимальным риском для их здоровья. В машине — подогреваемый инкубатор, система подачи кислорода, система увлажнения, полифункциональный монитор. Есть система подогрева для растворов. Есть дозатор для введения медикаментов. Есть порт для зарядки аккумуляторов. Очень важно, что у инкубатора — гидропневматическая подвеска. Это значит, что малыша при перевозке не будет трясти на кочках и ухабах. Мы очень рады получить такую современную машину", — говорит Игорь Македонский, подчеркивая, что сейчас прогрессивная медицина способна выходить новорожденных даже с весом всего 500 граммов.

Правда, для этого требуется специальное оборудование. И в автомобилях от Фонда оно есть.

Вручение. Игорь Македонский говорит, что ждал новых авто для центра матери и ребенка больше 30 лет / Фото: Григорий Салай, Сегодня

Шаг вперед

Особенно новым автомобилям скорой помощи был рад человек, благодаря которому в 1986 году было открыто первое отделение реанимации новорожденных в Украине — Александр Буяльский. Он по-прежнему работает в центре матери и ребенка в Днепре и возглавляет отделение, созданное благодаря его настойчивости. Как вспоминает Игорь Македонский, во времена Советского Союза перинатальная медицина не была развита, дети, которые рождались раньше срока, часто умирали, потому что их даже не пытались реанимировать. Считалось, что недоношенные дети нежизнеспособны. Не было ни специалистов, ни оборудования. В 1986 году днепропетровский врач Александр Буяльский понял, что ситуацию нужно менять, и начал лоббировать открытие отделения реанимации младенцев. В Минздраве СССР удивились такой настойчивости, но разрешение дали. Правда, ни специалистов, ни оборудования не появилось — спасибо американцам, предоставившим свою, пусть и б/у технику, которую медики собственноручно переделывали для работы в советских электросетях. Прошло время, медицина шагнула вперед — и вот уже малышей выхаживают без перерыва на дорогу к больнице. Для медиков, и особенно для родителей малышей, такой шаг особенно важен.

До конца года

Напомним, областные больницы, станции скорой помощи и амбулатории сельских громад в 24 регионах Украины уже получили 77 автомобилей. До конца года проект "200 скорых для Украины" будет реализован полностью. Впервые за 28 лет независимости страны один благотворитель передал медикам такое количество суперсовременных карет скорой помощи. Среди 123 автомобилей, которые сейчас готовятся к передаче врачам, — спецмашины классов А, В и С. Проект реализуется по инициативе президента Украины и по личному решению Рината Ахметова, и полностью финансируется из его средств.

Третий этап проекта состоялся 17 сентября в Киеве. В ходе торжественной церемонии под стенами украинского парламента медицинским учреждениям из 15 регионов страны были переданы 20 современных автомобилей скорой помощи. Среди них – три уникальных автомобиля скорой помощи на базе внедорожника Toyota Land Cruiser и три реанимации на колесах. А также 14 неонатальных скорых, которые позволяют спасать жизни грудных детей прямо в дороге.

За три этапа проекта Фонд передал украинским медучреждениям 77 современных скорых. Еще 123 автомобиля отправятся в регионы до конца 2019 года.

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