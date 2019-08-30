Скрывался 12 лет: в Желтых Водах задержали возможного насильника

Фото: ГУНП в Одесской области

В городе Каменское Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и объявили в международный розыск.

Чтобы избежать наказания, 39-летний житель Желтых Вод уехал из своего города и не устраивался на постоянную работу. В общей сложности, скрываться от полиции ему удавалось целых 12 лет.

Задержать его удалось работникам управления противодействия наркопреступности Нацполиции совместно с оперативниками Каменского отдела полиции.

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"Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям, полицейские установили его место пребывания. Оказалось, что мужчина со своей семьей жил в городе Каменское. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, не устраивался на постоянную работу", — сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

Задержанного передали работникам Желтоводского отделения полиции и сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Продолжаются разбирательства.

Напомним, ранее в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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