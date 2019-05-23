Смерч в Днепропетровской области: редкое явление сняли на видео

Местные жители были потрясены увиденным

Жители окрестностей Павлограда Днепропетровской области поразило уникальное природное явление. В районе села Богуслав вечером 22 мая местная жительница во время мелкого дождя заметила в небе большую воздушную воронку. Увиденное она сняла на видео и выложила в сеть.

Учитывая, что климат Днепропетровской области, да и Украины в целом, не располагает к образованию крупных природных катаклизмов, местные были потрясены увиденным. Об этом сообщает Павлоград.dp.ua.

Эксперты классифицировали его как "микросмерч". Начальник Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии Василий Гринчак отметил, что на видеозаписи не видно, чтобы воронка закручивалась. Также не видны какие-либо предметы в ней. Он предполагает, что данный смерч, скорее всего, попросту не достиг земли.

По его словам, подобные явления возникают при низком атмосферном давлении в теплый период, и при сильной влажности. Сейчас климат в регионе именно такой.

По словам Василия Гринчака, в Днепропетровской области смерч ранее появлялся раз в 20 лет. Тем не менее, даже микросмерч, достигнув земли, может принести немало разрушений.

Как сообщалось, города Днепропетровской области затопило. Машины и маршрутки буквально плывут по улицам.

Ранее мы писали, что по Черновицкой области пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырывал с корнем деревья. Видео стихии было опубликовано очевидцами в местном Instagram-сообществе. Как сообщил автор записи, ролик был сделан вечером 20 мая в селе Камянка Глыбочицкого района. Пока неизвестно, какие разрушения принес смерч и были ли пострадавшие в результате стихии.

Напомним, Украину на трое суток накроют грозовые штормы: объявлен "желтый" уровень опасности.

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