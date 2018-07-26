Смерть ветерана АТО в Кривом Роге: полиция открыла уголовное производство против врачей

Мужчина внезапно умер в больнице, его родные подозревают врачей в халатности

Против врачей больницы в Кривом Роге, в которой погиб ветеран АТО Владимир Близнюк, открыли уголовное производство. Об этом сообщает "Радио Свобода" о ссылкой на местную полицию.

Производство открыто по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины ("Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником").

На данный момент в полиции не комментируют ход расследования. А в больнице заявили, что судебно-медицинское вскрытие полностью подтвердило диагноз, поставленный бойцу в больнице, но это не наркозависимость.

Напомним, ночью 8 июля в 16-й больнице Кривого Рога умер демобилизованный боец АТО Владимир Близнюк. Главврач больницы Игорь Криштопа утверждает, что, скорее всего, причиной смерти стала печеночная недостаточность, связанная с наркоманией.



"В четверг завотделением застукал Владимира за приемом наркотиков. У него была печеночная недостаточность, которая из-за этого могла усугубиться", – пояснил он.

До демобилизации мужчина воевал в зоне АТО в составе 17-й танковой бригады. Кроме того, Близнюк был активным общественным деятелем: у него была общественная организация "Стальное братство".

Ранее в областной клинической больнице Мечникова в Днепре умер военный ВСУ, который, ценой собственной жизни спас на Донбассе свою дочь-медика.