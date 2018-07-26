Смерть ветерана АТО в Кривом Роге: полиция открыла уголовное производство против врачей

Вчера, 10:22

Мужчина внезапно умер в больнице, его родные подозревают врачей в халатности

Фото: facebook.com/vladimir.bliznyuk
Фото: facebook.com/vladimir.bliznyuk

Против врачей больницы в Кривом Роге, в которой погиб ветеран АТО Владимир Близнюк, открыли уголовное производство. Об этом сообщает "Радио Свобода" о ссылкой на местную полицию.

Производство открыто по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины ("Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником").

На данный момент в полиции не комментируют ход расследования. А в больнице заявили, что судебно-медицинское вскрытие полностью подтвердило диагноз, поставленный бойцу в больнице, но это не наркозависимость.

Напомним, ночью 8 июля в 16-й больнице Кривого Рога умер демобилизованный боец АТО Владимир Близнюк. Главврач больницы Игорь Криштопа утверждает, что, скорее всего, причиной смерти стала печеночная недостаточность, связанная с наркоманией. 

"В четверг завотделением застукал Владимира за приемом наркотиков. У него была печеночная недостаточность, которая из-за этого могла усугубиться", – пояснил он.

До демобилизации мужчина воевал в зоне АТО в составе 17-й танковой бригады. Кроме того, Близнюк был активным общественным деятелем: у него была общественная организация "Стальное братство".

Ранее в областной клинической больнице Мечникова в Днепре умер военный ВСУкоторый, ценой собственной жизни спас на Донбассе свою дочь-медика. 
смерть, больница, кривой рог, ветеран, уголовное производство, ато

Вы сейчас просматриваете новость "Смерть ветерана АТО в Кривом Роге: полиция открыла уголовное производство против врачей". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Фото: iz.com.ua

В Кривом Роге хирурга будут судить за смерть пациента

11 Июля, 19:46

Во время операции пациенту повредили основание черепа

Украина

Фото: архив

Долговой скандал: в Кривом Роге пропал участник АТО

11 Июля, 14:30

Мужчина должен банку более трехсот тысяч гривен
Загрузка...

Днепр

Фото: facebook.com/vladimir.bliznyuk

Смерть ветерана АТО в Кривом Роге: появились новые подробности

10 Июля, 10:30

Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу

Днепр

Фото: facebook Ирина Близнюк

В Кривом Роге умер боец АТО, объявивший голодовку

8 Июля, 16:59

Мужчина воевал в составе 17-й танковой бригады
Загрузка...