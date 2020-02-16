Смертельная рыбалка: в Днепропетровской области под лед провалился мужчина

Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области рыбалка на пруду закончилась трагедией – мужчина провалился под лед.

В пресс-службе ГСЧС рассказали, что все произошло около полуночи 16 февраля в селе Новое Заселье Пятихатского района. На место сразу же примчались спасатели, но рыбака уже не удалось спасти. Его тело нашли на расстоянии 15 метров от берега на глубине двух метров.

"К работам привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники Главного управления", – отметили в ГСЧС.

Ранее мы писали, что четыре человека провалились под лед во Львовской области. Трех успели спасти местные жители, один погиб от переохлаждения.

Отметим, что зимой под лед проваливаются сотни людей. Большинство из них погибают, потому что не могут выбраться самостоятельно. Новости "Сегодня" выясняли, как правильно извлекать человека из проруби и не утонуть самому.

Также мы писали о том, как в Павлограде рыбак едва не утонул в реке. От гибели мужчину спасли случайные прохожие и оперативность сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям – экстремала вытащили из ледяной воды.

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