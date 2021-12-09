Смертельная ссора: в Днепре парень толкнул девушку с балкона

В Днепре мужчина во время ссоры толкнул 20-ленюю девушку с балкона квартиры. Она умерла на месте.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
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В полицию сообщили, что возле одного из домов в Соборном районе обнаружено тело девушки. Правоохранители установили, что во время ссоры мужчина толкнул потерпевшую с балкона квартиры. От полученных травм она скончалась.
Наказание для мужчины
Полицейские задержали злоумышленника. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Теперь мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
В Запорожье обвалился балкон на котором был мужчина
На территории неэксплуатируемого здания с 4-го этажа обвалился балкон, на котором находился мужчина. Пострадавшего зажало обломками бетонной конструкции.
Спасатели достали его и передали врачам. К сожалению, от полученных травм он скончался в карете скорой помощи.