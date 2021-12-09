Смертельная ссора: в Днепре парень толкнул девушку с балкона

Полицейские уже задержали злоумышленника

Потерпевшая упала с высоты и разбилась насмерть / Коллаж "Сегодня"

В Днепре мужчина во время ссоры толкнул 20-ленюю девушку с балкона квартиры. Она умерла на месте.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

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В полицию сообщили, что возле одного из домов в Соборном районе обнаружено тело девушки. Правоохранители установили, что во время ссоры мужчина толкнул потерпевшую с балкона квартиры. От полученных травм она скончалась.

Наказание для мужчины

Полицейские задержали злоумышленника. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Теперь мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

В Запорожье обвалился балкон на котором был мужчина

На территории неэксплуатируемого здания с 4-го этажа обвалился балкон, на котором находился мужчина. Пострадавшего зажало обломками бетонной конструкции.

Спасатели достали его и передали врачам. К сожалению, от полученных травм он скончался в карете скорой помощи.

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