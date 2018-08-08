Смертельное ДТП под Днепром: появились новые подробности, фото и видео

В масштабном ДТП на Полтавском шоссе под Днепром, где легковой Audi врезался в пассажирский автобус, два человека погибли и 16 получили ранения. Об этом сообщил начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач в своем Facebook. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

"По состоянию на 21:50 на стационарном лечении в КУ "Каменская городская больница СМП" находятся 11 человек, 3 человека амбулаторно. Двое мужчин проходят обследование в КЗ "Городская клиническая больница №6" г. Днепр. Всего пострадали 16 человек, на данный момент госпитализированы 11 человек", – сообщил он.

В свою очередь, городской голова Каменского Андрей Белоусов поручил начальнику управления здравоохранения Каменского городского совета обеспечить пострадавших, находящихся в больницах города, всем необходимым.













Ранее мы сообщали, что 7 августа около 18:25 на Полтавском шоссе под Днепром, между селами Лобойковка и Елизаветовка произошло масштабное ДТП. Как стало известно, Audi двигалась по шоссе со стороны Днепра, автобус ей навстречу – со стороны Лобойковки. Водитель легкового автомобиля не отреагировал на знак "Стоп" и врезался в бок автобуса, который в результате удара перевернулся.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также мы сообщали об украинских городах-рекордсменах по количеству ДТП.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибли более ста человек.