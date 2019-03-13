Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

Смертельное ДТП в Днепре: столкнулись грузовик и легковушка

Сегодня, 10:42

Жертвой аварии стал водитель легковушки, два человека пострадали

Фото: пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Смертельное ДТП в Днепре: столкнулись грузовик и легковушка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8c2/b43/5c88c2b432867.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8c2/b43/5c88c2b432867.jpg Днепр Жертвой аварии стал водитель легковушки, два человека пострадали

В Днепре столкнулись грузовик и легковушка. В аварии погиб водитель легкового автомобиля, еще два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

ДТП произошло 12 марта в 21:06 на улице Илларионовской в Самарском районе города. Там столкнулись легковушка Great Wall и грузовик Man. В аварии погиб водитель легковушки 1969 года рождения. Также в ДТП пострадали еще два человека. "Скорая" госпитализировала пострадавших в городскую больницу.

"Сотрудниками ГСЧС была оказана помощь полиции по изъятию тела погибшего из поврежденного автомобиля", – отметили спасатели.

Напомним, сегодня утром в Полтавской области столкнулись грузовой и легковой автомобиль. В ДТП погибли два человека.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, Днепр, грузовик, столкновение, легковушка, пострадавшие, погибший

Вы сейчас просматриваете новость " Смертельное ДТП в Днепре: столкнулись грузовик и легковушка". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП на Подоле: сбежавшего водителя арестовали

Сегодня, 10:19

Мужчина, который находился за рулем авто в нетрезвом состоянии, сбежал из больницы

В Полтавской области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибшие

Сегодня, 09:46

Водитель легковушки скончался на месте, женщина-пассажир умерла в больнице

Смертельное ДТП в Полтавской области: под колесами грузовика погиб пожилой мужчина

Вчера, 15:02

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

В центре Днепра трамвай протаранил микроавтобус: движение заблокировано

Вчера, 14:36

Водитель микроавтобуса проигнорировал знак "Стоп" и попытался проскочить трамвайные пути

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Что есть, чтобы замедлить старение: звездная диета

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским

В России забили тревогу из-за Крымского моста

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Военкоматов в Украине больше не будет: чем их заменят?

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению