Смертельное ДТП в Днепре: столкнулись грузовик и легковушка

Жертвой аварии стал водитель легковушки, два человека пострадали

Фото: пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Смертельное ДТП в Днепре: столкнулись грузовик и легковушка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8c2/b43/5c88c2b432867.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8c2/b43/5c88c2b432867.jpg 2019-03-13T10:42:00+02:00 Днепр Жертвой аварии стал водитель легковушки, два человека пострадали

В Днепре столкнулись грузовик и легковушка. В аварии погиб водитель легкового автомобиля, еще два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

ДТП произошло 12 марта в 21:06 на улице Илларионовской в Самарском районе города. Там столкнулись легковушка Great Wall и грузовик Man. В аварии погиб водитель легковушки 1969 года рождения. Также в ДТП пострадали еще два человека. "Скорая" госпитализировала пострадавших в городскую больницу.

"Сотрудниками ГСЧС была оказана помощь полиции по изъятию тела погибшего из поврежденного автомобиля", – отметили спасатели.

Напомним, сегодня утром в Полтавской области столкнулись грузовой и легковой автомобиль. В ДТП погибли два человека.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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