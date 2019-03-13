Смертельное ДТП в Днепре: столкнулись грузовик и легковушка
Жертвой аварии стал водитель легковушки, два человека пострадали
В Днепре столкнулись грузовик и легковушка. В аварии погиб водитель легкового автомобиля, еще два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.
ДТП произошло 12 марта в 21:06 на улице Илларионовской в Самарском районе города. Там столкнулись легковушка Great Wall и грузовик Man. В аварии погиб водитель легковушки 1969 года рождения. Также в ДТП пострадали еще два человека. "Скорая" госпитализировала пострадавших в городскую больницу.
"Сотрудниками ГСЧС была оказана помощь полиции по изъятию тела погибшего из поврежденного автомобиля", – отметили спасатели.
Напомним, сегодня утром в Полтавской области столкнулись грузовой и легковой автомобиль. В ДТП погибли два человека.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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