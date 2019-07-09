Смертельное ДТП в Днепропетровской области: столкнулись два грузовика

Один из водителей от полученных травм скончался в больнице

Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области столкнулись грузовики "КАМАЗ" и "Mercedes-Benz Atego". Один из водителей погиб, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло сегодня ночью около 1:53 на трассе Знаменка-Луганск-Изварино на участке дороги между селами Межречье и Булаховка. В результате аварии водителей грузовиков госпитализировали в больницу Павлограда. Спасти жизнь водителю "Камаз" медикам не удалось – от полученных травм он скончался. Водитель грузовика находится в тяжелом состоянии.

Напомним, сегодня в Одесской области на трассе Киев – Одесса произошло смертельное ДТП – столкнулись два грузовика с зерном. Предварительной причиной столкновения зерновозов MAN стал выезд водителя одного из грузовиков на встречную полосу движения. Жертвами ДТП стали водители обоих грузовиков и пассажир одного из них.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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