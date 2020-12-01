Смертельное ДТП в Днепропетровской области: тело водителя "вырезали" из авто (фото)

Пассажирку забрали в больницу в крайне тяжелом состоянии

В Днепропетровской области легковушка слетела с дороги и врезалась в дерево. В результате ДТП тело водителя без признаков жизни оказалось заблокировано внутри покореженного автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, авария произошла ночью 1 декабря на трассе Днепр-Мелитополь, между поселками Романки и Покровское. На место происшествия немедленно выехали спасатели.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Opel не справился с управлением, выехал за пределы дорожного покрытия и совершил столкновение с деревом.

На момент ДТП в салоне автомобиля находилось два человека. Пассажирку, 1997 года рождения, в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение до прибытия спасателей.

Сотрудники ГСЧС с помощью резака и шанцевого инструмента деблокировали тело погибшего водителя 1994 года рождения. Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Ранее мы сообщали, что в Закарпатской области произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Один из погибших – ребенок.

Также напомним, в Кировоградской области военный грузовик въехал в бригаду дорожников. В результате ДТП двое рабочих погибли, еще один – в реанимации.

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