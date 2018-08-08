Смертельное столкновение легковушки и автобуса под Днепром: появились новые подробности

Сегодня, 13:49

Число пострадавших в результате аварии возросло до 23

Смертельное столкновение легковушки и автобуса под Днепром: появились новые подробности

Водителя легкового автомобиля, который врезался в рейсовый автобус на Полтавском шоссе под Днепром, задержали в порядке ст. 208 УПК. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Сегодня будет решаться вопрос о вручении ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами")", – рассказали правоохранители.

Кроме того, число пострадавших в результате аварии возросло. По последней информации, травмы получили 23 человека, из них 14 направлены в больницу, девяти – назначено лечение амбулаторно. Ранее сообщалось о 16 пострадавших

Напомним, 7 августа около 18:25 на Полтавском шоссе под Днепром, между селами Лобойковка и Елизаветовка произошло масштабное ДТП. Audi двигался по шоссе со стороны Днепра, автобус ему навстречу – со стороны Лобойковки. Водитель легкового автомобиля не отреагировал на знак "Стоп" и врезался в бок автобуса, который в результате удара перевернулся. 

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.  

Также мы сообщали об украинских городах-рекордсменах по количеству ДТП
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