Смертельный пожар в Кривом Роге: погибли ребенок и двое взрослых

В городе Кривой Рог Днепропетровской области в результате пожара в частном доме погибли три человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

"Сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме по улице Соловьиной Металлургического района города Кривой Рог поступило вчера, 16 сентября, в 22:28. Огнем уничтожено домашнее имущество на кухне на площади 5 кв. м. Пожар был локализован в 22:43 и ликвидирован в 23:02", – говорится в сообщении.

Во время борьбы с огнем спасатели обнаружили двух погибших – мужчину 1964 года рождения и женщину 1965 года рождения. Также в комнате пожарные обнаружили ребенка, который находился в бессознательном состоянии.

"Мальчика вынесли из квартиры и передали работникам скорой медицинской помощи для проведения реанимационных действий. Однако усилия медиков оказались напрасными. Мальчик 2009 года рождения скончался в карете скорой медицинской помощи", – добавили в ГСЧС.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причину пожара.

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