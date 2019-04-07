Смертельный пожар в Кривом Роге – полиция назвала возможную причину
Предварительно, возгорание случилось из-за неосторожности
Стали известны первые подробности пожара в Кривом Роге Днепропетровской области,в результате которого погибло три человека и еще трое были госпитализированы. Огонь повредил конструкцию дома, мебель и домашние вещи на общей площади 100 кв. м.
Как пишет сайт 1kr.ua, по результатам осмотра места пожара, предварительная причина возникновения огня – неострожное обращение с огнем.
По факту происшествия полицейские начали досудебное расследование, предусмотренное статьей 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
Напомним, недавно в Запорожье во время пожара в 14-этажном доме по улице Сытова погибла чета пенсионеров - 78-летний мужчина и 76-летняя женщина. Устанавливается причина возникновения огня. По факту происшествия проводится расследование.
Кроме этого, в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей. В 22:10 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м. Причины возгорания еще устанавливаются.
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