Снегопад в Днепре: сотни авто застряли в сугробах в области, а в городе встали трамваи

Три сотни автомобилей освободили из заносов спасатели на Днепропетровщине. Работали всю ночь, до сих пор извлекают грузовика и легковушки из снега.

Спасательной техники не хватает, поэтому привлекли даже инженерную – какой обычно роют котлованы. А в самом Днепре большинство дорог уже проездные. Движение маршруток восстановлено.

А вот половина трамваев до сих пор не вышла на линии. Специальные вагоны, которые должны чистить пути, сами сходят с рельсов из-за большого количества снега.

"Сегодня попытаемся расчистить. 16 уже практически расчищены. Вагон, который стоял неходовым, мы забрали уже", – рассказал начальник трамвайного депо №3 Днепра Юрий Авраменко.



Ранее мы писали, что настоящий снежный апокалипсис пережил Днепр прошлой ночью. Сугробов в городе местами намело до метра высотой. Трамвай, идущий в депо, развернуло на путях поздно вечером. Людей в салоне к тому времени уже не было.

Накануне сообщалось, что на Украину надвигается снежный шторм.

Также сообщалось, что из-за непогоды закрыли судовый ход "Дунай – Черное море" и отменили рейсы на Одесском автовокзале.