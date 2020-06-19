Снимала на видео нарушения карантина: в Днепре избили журналистку (видео)

В Днепре в магазине напали на журналистку местного телеканала. Девушка снимала в заведении сюжет о том, как в городе соблюдают карантин .

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Как рассказали на сайте телеканала, на котором работает журналистка, инцидент произошел 18 июня. В тот день Кристина получила редакционное задание – снять на видео работу продуктовых магазинов в городе. Девушка пошла в магазин, который находился недалеко от студии канала.

В магазин журналист зашла в маске и представилась продавцу. Девушка заметила, что тут явно нарушают противоэпидемические меры: готовая продукция была не накрыта, а продавец и посетители были без масок. Когда журналист начала снимать на телефон происходящее, продавец набросилась на нее с кулаками.

"На мой вопрос "почему вы без средств защиты, если в стране карантин?" продавец надела маску и начала вести себя агрессивно. Выбежала хозяйка магазина и начала бить меня по рукам, чтобы забрать телефон. Еще кто-то вышел из-за прилавка и схватил меня за воротник. По итогу у меня отобрали сотовый. Потом хозяйка забежала в служебное помещение и удалила видео", – вспоминает Кристина.

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Расследованием инцидента уже занялась полиция. За препятствование журналистской деятельности и нарушение карантина хозяйке магазина могут грозить штрафы.

"Сейчас решается вопрос о внесении зафиксированного правонарушения в Единый реестр досудебных дел. Следствие будет разбираться в произошедшем", – рассказала пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровской области Алина Стадник.

Напомним, недавно Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля.

Также правительство определило, при каких условиях могут быть ужесточены карантинные ограничения.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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