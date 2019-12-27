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Снимали четырехлетнюю дочь в порно: в Кривом Роге судят супругов

27 декабря, 11:25

Горе-родителям предъявили обвинения по пяти статьям

/ Фото: Pixabay

В Кривом Роге судят супругов, которых обвиняют в съемке порно с четырехлетней дочерью. Горе-родителям продлили срок содержания под стражей на 60 дней, сообщает пресс-служба Жовтневого райсуда города.

Супругам предъявляли обвинение по пяти статьям: "Торговля людьми", "Изнасилование", "Сексуальное насилие", "Развращение несовершеннолетних" и "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". Меру пресечения продлили в связи с тем, что это может предотвратить риски уклонения супругов от суда и новые преступления.

Напомним, 19 декабря Верховна Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Кроме того, ранее Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов. Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки

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