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Сняли убийство на видео: в Днепре суд отпустил на свободу двоих преступников

9 июля, 10:10

В апреле молодые люди избили и столкнули в реку мужчину с инвалидностью

Фото: Вячеслав Аброськин, Facebook
Фото: Вячеслав Аброськин, Facebook.

В Днепре суд отпустил на свободу двоих мужчин, которые убили человека с инвалидностью и сняли это на видео. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Гуманный суд Днепра выпустил из следственного изолятора на свободу двух подонков, обвиняемых в убийстве человека", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, жуткое убийство произошло в апреле этого года. Преступниками оказались 23-летний и 26-летний местные жители, которые работают в IT-индустрии. Как выяснилось, им не понравился 48-летний мужчина, и они набросились на него с кулаками. Потом преступники просто не дали выбраться мужчине из-за парапета и столкнули его в реку. Мужчина, инвалид второй группы, погиб.

Все происходящее один из убийц снимал на видео.

Напомним, не так давно в Кривом Роге полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил собственную мать.

Также напомним, что в Запорожье стражи порядка предупредили совершение заказного убийства – местный житель из ревности хотел убить соперника, к которому ушла его бывшая сожительница.

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