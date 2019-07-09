Сняли убийство на видео: в Днепре суд отпустил на свободу двоих преступников
В апреле молодые люди избили и столкнули в реку мужчину с инвалидностью
В Днепре суд отпустил на свободу двоих мужчин, которые убили человека с инвалидностью и сняли это на видео. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Гуманный суд Днепра выпустил из следственного изолятора на свободу двух подонков, обвиняемых в убийстве человека", – говорится в сообщении.
Как выяснилось, жуткое убийство произошло в апреле этого года. Преступниками оказались 23-летний и 26-летний местные жители, которые работают в IT-индустрии. Как выяснилось, им не понравился 48-летний мужчина, и они набросились на него с кулаками. Потом преступники просто не дали выбраться мужчине из-за парапета и столкнули его в реку. Мужчина, инвалид второй группы, погиб.
Все происходящее один из убийц снимал на видео.
Напомним, не так давно в Кривом Роге полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил собственную мать.
Также напомним, что в Запорожье стражи порядка предупредили совершение заказного убийства – местный житель из ревности хотел убить соперника, к которому ушла его бывшая сожительница.
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