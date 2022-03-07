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Со спальными местами и игрушками: в школе Днепра обустроили укрытие (видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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7 марта, 16:53
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В школе №16 обустроили место, куда можно спуститься в случае тревоги, укрытие открыто круглосуточно
В школе обустроили даже спальные места
В школе обустроили даже спальные места / Фото: Коллаж: Сегодня

Школы Днепра продолжают работать и помогать, несмотря на все препятствия. В одной из школ обустроили укрытие, куда можно спуститься при тревоге.

Об этом сообщил Департамент гуманитарной политики.

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В школе №16 обустроили укрытие, куда можно спуститься в случае тревоги. Здесь есть все необходимое: спальные места, стулья, вода и детские игрушки. Укрытие открыто круглые сутки, поэтому можно остаться на ночь.

Также на базе этой школы организован штаб волонтеров, где собирают гуманитарную помощь и помогают переселенцам.

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Что делать и куда бежать, если рядом нет бомбоубежища

Если на самом деле есть угроза – найдите ближайший подземный переход, подвал или даже первый этаж дома.

Что может быть укрытием?

  • Любое здание (на первом этаже), подвал (даже в многоэтажных домах), подвал, подземный переход, станции метро.
  • Если нет времени бежать к укрытию или нет рядом – зайдите в ванную и держитесь подальше от окон.
  • Главное – защитить себя и нуждающихся в помощи.

Что делать в этих укрытиях?

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Ложитесь на пол и прикройте голову руками. Если есть сумка – накройтесь ею. Если рядом есть бордюр – лучше лечь возле него.

Здание может рухнуть, но, в подвале есть пустоты, которые уберегут жизнь людей в первые часы после разрушения. Именно туда в первую очередь будут добираться спасатели.

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