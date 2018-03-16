Солдат-срочник заплатит огромный штраф за невнимательность

В Новомосковске солдат-срочник заплатит круглую сумму за собственную невнимательность. Как выяснилось, в мае солдат получил в пользование прибор ночного видения. Парень решил не класть его в специальный шкаф и всюду носил с собой, а через день обнаружил, что монокуляр исчез из комнаты, где он его оставил.

6 марта Новомосковский городской суд приговорил его к одному году лишения свободы за потерю военного имущества, однако служители Фемиды тут же смягчили приговор, учитывая тот факт, что срочник — ветеран АТО, и имеет положительную воинскую характеристику. Кроме того, солдат просил суд применить к нему Закон Украины "Про амнистию в 2016 году", как к участнику боевых действий.

Рассмотрев все обстоятельства дела, присяжные сделали выводы, что потеря монокуляра — случайность, и амнистировали бойца. Однако парню все же придется заплатить за пропавший прибор — присяжные обязали срочника выплатить воинской части компенсацию в 79 тыс. грн. Обе стороны еще могут оспорить вердикт.

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