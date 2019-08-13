Солома, глина и солнце: под Днепром мужчина построил современный экодом

В Днепропетровской области появился дом, которому не страшны ни отключения электроэнергии, ни газовые войны. Постройку из камыша и глины возвел предприниматель Вячеслав Горобец на случай энергетического апокалипсиса. Дом полностью автономен и не зависит от городских коммуникаций: электричество, горячая вода и отопление поступают благодаря энергии солнца и ветра. Стены усадьбы сделаны из глины, а крыша — из одесского камыша. Газ в дом подается из баллонов, а вода — из скважины. Чтобы возвести усадьбу, у предпринимателя ушло два года и около 30 000 тысяч долларов. "Сегодня" побывали в гостях у Вячеслава.

Проект для постройки экологически чистого дома Вячеслав отыскал в интернете. В процессе стройки предприниматель модернизировал идею, заменив привычные строительные материалы.

"Я нашел архитектора, которая специализируется на энергоэффективных проектах. У нее это был дом из традиционных материалов. Я их заменил на местные природные и подстроил под свои нужды", — рассказал "Сегодня" Вячеслав.

Экодом находится в самом центре поселка Игрень, расположенного в 15 километрах от центра Днепра. С виду усадьба напоминает загородный комплекс для отдыха, стилизованный под украинское подворье позапрошлого века.

Прежде чем основательно приступить к проекту, мужчина решил поэкспериментировать и возвел хозпостройку из соломы и камыша. Однако в процессе работы начинающий экостроитель допустил ряд ошибок, и конструкция здания слегка деформировалась. Проведя работу над ошибками, предприниматель принялся за строительство основного жилья.

Усадьба в 100 "квадратов" ориентирована на стороны света: с наиболее солнечной стороны расположены восемь солнечных батарей. Кроме того, с одной из сторон установлены панорамные окна и двери, благодаря которым зимой в доме светло и уютно. Летом же скрываться от прямого воздействия ультрафиолета помогают отвесы на крыше. Во время нашего визита на улице было +30 градусов жары, а вот в доме сохранялась приятная прохлада без всяких кондиционеров.

Внутри дома, в небольшой комнате, находится сердце автономной энергии: здесь стоит твердотопливный котел, бак для горячей воды, которую нагревают солнечные коллекторы, и тепловой коллектор для отопления. Дополнительный уют создают и полы с подогревом. А в лютый зимний мороз, дом можно будет дополнительно отапливать традиционной дровяной печью, которую построили в гостиной.

Чтобы воссоздать дух ушедшей эпохи Вячеслав скупал на барахолках старинные картины, столы, стулья, двери и даже ручки к ним. Например, в гостиной висит несколько полотен, которые были написаны в начале прошлого века, а под потолком в качестве люстры красуется старое колесо от повозки.

Перед тем как заняться постройкой собственного жилища, Вячеслав Горобец пять лет путешествовал по Украине и побывал в десятках заброшенных сел, где сохранились дома прошлого века. Он изучил принцип их постройки и материалы, чтобы по их примеру сделать современную усадьбу.

"Я заходил в них, смотрел, как люди делали крышу, какой использовали кровельный материал, как они делали стропильные конструкции и фундамент. Мне также было интересно, из чего делались стены, как они монтировались. Интересно же, почему люди фактически из земли могли поднять коробку, накрыть ее и жить. Такие дома сохранились и в Петриковском районе", — рассказал мужчина.

Любопытно, что на долговечность постройки влияет крыша. Если накрытие хорошее, строение может простоять десятилетия.

"Такие дома не загрязняют окружающую среду. У нас в Синельниковском районе целые улицы превратились в холмы. Дороги и переулки заросли деревьями. Местные говорят, что еще 20 лет назад там была хата на хате", — подчеркнул предприниматель.

Сейчас экоусадьбу обживает сын Вячеслава, который ухаживает за территорией, в то время как предприимчивый отец уже продумывает детали следующего проекта. В будущем мужчина хочет заняться строительством купольного дома.

"Такие дома изобрели японцы. Строятся они из пенополистирола. Сложность заключается в создании модульных конструкций. Такой дом фактически можно собрать за две недели, а через месяц в него вселиться. Это с учетом того, что еще нужно провести наружную и внутреннюю отделку. Дом собирается, как конструктор, и является энергосберегающим", — добавил Вячеслав.

Ранее мы рассказывали, как развивается экомода в Украине.

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