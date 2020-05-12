Спасибо медикам: врач Валерий Дегтяренко готов работать в самых экстремальных условиях

В своих действиях не видит подвига

Он одним из первых стал добровольцем в борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в Днепропетровской области. Мы продолжаем цикл сюжетов о медиках, для которых спасение человеческих жизней важных за собственную безопасность и здоровье. Следующая наша история о враче, который привык работать в самых экстремальных условиях.

В этой диспетчерской течение дня раздается больше сотни звонков. Врач выездной бригады Валерий Дегтяренко всегда наготове. Готов помогать хоть при тяжелой травме, хоть в случаях, связанных с коронавирусом.

"Для меня быть доктором было всегда интересно, престижно. Считаю это настоящей мужской профессией", – говорит Валерий Дегтяренко, врач экстренной медицины.

Он одним из первых в области стал добровольцем в противодействии распространению коронавируса. Несмотря на риск – тестировал людей, прибывших из-за рубежа.

"Это выезд бригады моей в составе еще двух фельдшеров на блок‑пост на границу с Полтавской областью. Шли автобусы, поток людей, которых мы должны были всех осмотреть", – делится он.

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Лишенные сна и отдыха Валерий с коллегами целые сутки работали в экстремальных условиях.

"Было холодно в палатках, но тем не менее мы всех посмотрели, кому нужно оказали помощь, померяли температуру, сатурацию и всем сделали экспресс – тесты", – рассказывает он.

В своих действиях не видит подвига. Потому что уверен: так поступил бы каждый из его коллег.

"И кто, как не мы должны? Не начинающие молодые доктора‑интерны принимать на себя первый удар, а вот именно наши зрелые и грамотные", – убежден Дегтяренко.

Угроза COVID-19 напугала весь мир. Но одновременно показала: насколько важны для человечества те, кто работают в сфере медицины. Пришло время всей страной гордиться подвигами врачей. Если вы знаете своего семейного врача, или по соседству живет медсестра, или ваш знакомый – фельдшер скорой помощи – скажите им "спасибо".

Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом "Украина" запускают специальный проект #Дякуємомедикам. Это акция, в фокусе которой – ежедневный подвиг людей в белых халатах. Фонд и телеканал "Украина" призывают сказать спасибо украинским врачам за их самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса.

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Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно рассказать в социальных сетях о медиках, которым благодарны лично вы. Опубликуйте свою историю с хештегом #Дякуємомедикам. Пусть о героях узнает вся страна!

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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