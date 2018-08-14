Спецоперация в Днепре: появились подробности освобождения заложника

В Днепре средь бела дня 14 августа разыгрался настоящий боевик с похищением человека, погоней и задержанием злоумышленников полицейскими.

Как стало известно, на улице Луговой из машины выскочили три человека и набросились на прохожего, начали его избивать, а потом затолкали в багажник и уехали. Очевидцы происшествия сразу же вызвали полицию.

В свою очередь, патрульные заметили автомобиль с указанными номерами через несколько километров – на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Калиновой. Водитель на требование остановиться не подчинился, а лишь увеличил скорость.

Во время погони беглецы попытались скрыться во дворе жилого дома, выскочили из машины и забежали в подъезд, где и были задержаны. А в багажнике копы нашли похищенного и освободили его.

"Мужчина избит сильно, говорит, колено перебито. Лицо все разбито. Похищали его и избили. Страшно, когда все это происходило, и это все происходило так быстро, мгновенно все шло, что, конечно, страшно. А вот если бы выходил кто-то из подъезда. И в этот момент они стояли, и они могли его взять в заложники", – рассказала местная жительница Наталия Гужеленко.

Трое злоумышленников были задержаны, им инкриминируют незаконное лишение свободы.

"Было внесено ведомости в Единый реестр досудебных расследований, сейчас решается вопрос избрания меры пресечения", – отметил Алексей Радионов, заместитель начальника сектора криминальной полиции Амур-Нижнеднепровсокго отдела полиции.

Что стало причиной избиения и похищения, в полиции пока выясняют. Как удалось выяснить журналистам "Сегодня", мужчины конфликтовали из-за недвижимости. Сейчас за похищение человека злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что неизвестные в Днепре среди белого дня ограбили офис и вынесли из него ценное имущество. Грабителей, которые скрылись на "Москвиче", удалось задержать в кратчайшие сроки.

Также мы писали о том, как в Кривом Роге 22-летний парень в балаклаве и с игрушечным пистолетом ограбил игровой зал.