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Спецоперация в Кривом Роге: за ночь задержали 14 человек с наркотиками и оружием

Сегодня, 19:25

По результатам операции открыты уголовные производства по 13 фактам

Спецоперация в Кривом Роге: за ночь задержали 14 человек с наркотиками и оружием Днепр По результатам операции открыты уголовные производства по 13 фактам
В Кривом Роге копы изъяли оружие и наркотики Видео: Нацполиция

В Кривом Роге полицейские в ночь на 13 марта провели спецоперацию, в ходе которой задержали 14 человек с наркотиками и оружием. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, операция проводилась в семи районах города. Всего у горожан изъяли 173 пластиковые трубки с наркотиками, 70 миллилитров опия, 65 пакетиков марихуаны, а также пистолет и пять патронов калибра девять миллиметров.

Так, у 37-летнего местного жителя копы изъяли 48 пакетиков с марихуаной, общий вес которой составил 150 граммов. В Терновском районе города правоохранители зарегистрировали хранение 40 миллилитров инъекционных наркотиков, а также хранение оружия, патронов и 43 трубок с метанфетамином у 20-летнего парня.

"В результате по 13 фактам начаты досудебные расследования. Все изъятое направлено на экспертизу для проведения экспертного исследования. Сейчас по всем фактам ведется досудебное расследование и проверяется причастность данных лиц к сбыту наркотических веществ на территории города", – заявили в пресс-службе.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Кривом Роге 200 полицейских провели спецоперацию против торговцев наркотиками. Кроме того, сообщалось, что в Кривом Роге неизвестные ночью обстреляли автомобиль такси – пострадали три человека.

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Тег оружие, наркотики, марихуана, Кривой Рог, спецоперация, метамфетамин

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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