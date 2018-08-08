Спортивную школу в Марганце ждет первый ремонт за 50 лет

Сегодня, 22:12

Скоро обновленное здание примет 320 воспитанников

Строители утепляют фасад. Фото: Facebook.com
Строители утепляют фасад. Фото: Facebook.com

В городе Марганец Днепропетровской области впервые решили отремонтировать 50-летнюю спортивную школу №1. Реконструкция здания проводится не только снаружи, но и полным ходом идут работы внутри. Скоро обновленное здание примет 320 воспитанников.

"Меняем крышу, окна, утепляем фасад. Реконструируем большой спортзал, тренерские и душевые. Меняем все коммуникации. Возле здания школы на месте пустыря делаем современные спортплощадки для мини-футбола, гандбола, баскетбола, волейбола и корт для большого тенниса", — рассказывает о фронте работ на своей странице в соцсети советник губернатора Днепропетровской области Юрий Голик.

Спортшкола в Марганце — не единственный объект в регионе, который дождался ремонта в этом году. По словам Голика, всего в области будет реконструировано больше 20 спортобъектов. В частности, речь идет о футбольных полях с современным покрытием, бассейнах и спорткомплексах.

Напомним, в Днепре появится новая современная лечебница с уникальным оборудованием. Работы планируют окончить до конца года. А уже в 2019-м планируют начать тестирование современного оборудования, аналогов которому в регионе нет.

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области построят 15 стадионовТак, погонять мяч на новом футбольном газоне скоро смогут жители Межевой, Юрьевки, Божедаровки и Волосского. Получат такую возможность и в Синельниково, Апостолово, Марганце, Желтых Водах, Верховцево, Каменском, Илларионово, Петриковке и Слобожанской объединенной территориальной громаде. Обещают новое футбольное поле также и в областном центре.

Также мы писали, что в детском саду в Харьковской области открыли новенький бассейн.
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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