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"Спустила всю обойму": в Кривом Роге девушка расстреляла прокурора

22 мая, 12:40

Руслан Ровик

Стрельба произошла во время празднования дня рождения в центре города

В Кривом Роге произошла стрельба, в результате которой пострадал сотрудник местной прокуратуры – его доставили в больницу, он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщил "Первый городской", инцидент произошел около полуночи 21 мая, в Саксаганском районе города, недалеко от гостиницы "Украиночка".

"Прокурора Криворожской местной прокуратуры №3 Алексея Пипку подстрелили из травматического оружия. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Это произошло во время празднования дня рождения в компании друзей", – говорится в сообщении.

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К месту празднований подъехала знакомая прокурора – девушка "спустила всю обойму травматического пистолета в область живота Алексея Пипки". Причина такого ее поступка пока неизвестна.

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В полиции Кривого Рога информацию об инциденте подтвердили, также сообщив, что подозреваемую задержали, было открыто уголовное производство по статье "Покушение на убийство". Ведутся следственные действия.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее в Киеве злоумышленник избил полицейского и начал стрельбу. Пострадавшего доставили в больницу с ранениями.

Ранее кровавая стрельба произошла и в Кривом Роге. Преступник расстрелял молодую пару: 25-летняя девушка погибла, а 27-летний парень оказался в больнице. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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