Сработала интуиция: днепровские копы изъяли у водителя "калаш" и сумку с патронами

Сперва полицейские решили проверить грузовик и шофера на причастность к незаконной вырубке леса

В Днепропетровской области копы у водителя грузовика изъяли автомат Калашникова и 164 патрона.Об этом сообщают в Нацполиции.

"В лесополосе возле села Чистополь Никопольского района патрульные заметили грузовой автомобиль, стоявший на обочине. Правоохранители решили проверить водителя на причастность к незаконной вырубки леса. Когда полицейский автомобиль стал приближаться, грузовик начал "убегать", – сказано в сообщении.

Во время преследования, полицейские увидели, что из салона автомобиля на ходу выбросили сумку. Вскоре копы установлено, что в сумке был автомат Калашникова и 164 патрона.

Правоохранители остановили грузовик. Водителем оказался 19-летний местный житель. Любые объяснения относительно сумки с оружием он отказался предоставить. Автомат и патроны изъяли для проведения экспертизы. Открыто досудебное расследование. Парню грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается следствие.

Ранее мы сообщали, что в гаражном кооперативе Кропивницкого мужчина хранил большой арсенал боеприпасов. Также в гараже нашли наркотики, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Кроме того, мы писали, что в Киевской области объявлен месячник сдачи оружия. Людей, которые в течение месяца принесут правоохранителям пистолеты, ружья, боеприпасы и взрывчатку, освободят от уголовной и административной ответственности.

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