Сразу в четырех местах: после потопа на улице в Днепре провалился асфальт (фото)

На улице Яворницкого образовались сразу четыре ямы на проезжей части – их оградили специальными конструкциями

В Днепре после непогоды и потопа в четырех местах провалился асфальт. Ямы образовались на улице Яворницкого в районе дома 33.

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Об этом сообщает "Информатор".

/ Фото: Информатор

Рядом с проблемными участками коммунальщики установили специальные конструкции, чтобы ямы были более заметны. Всего образовалось четыре ямы.

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/ Фото: Информатор

Водителям следует быть внимательными на этом участке.

/ Фото: Информатор В тренде В Одессе открыли центр вакцинации. Кому и сколько будут делать прививок (фото)

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/ Фото: Информатор

Отметим, накануне этого инцидента город два дня подряд накрывал ливень, многие улицы превратились в реки. Особо креативные горожане устроили даже прогулку на байдарках.

Обильные ливни затопили два десятка домов в областном центре. Люди добирались до дворов вброд, а некоторые и на лодках. Местами налило до 30 сантиметров.

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Напомним, во Львовской области из-за продолжительных ливней в Червонограде затопило подвалы больницы и жилых домов.

Кроме того, в результате непогоды 2 июня 50 населенных пунктов в трех областях остались без света.