Сразу в четырех местах: после потопа на улице в Днепре провалился асфальт (фото)

В Днепре после непогоды и потопа в четырех местах провалился асфальт. Ямы образовались на улице Яворницкого в районе дома 33.
Об этом сообщает "Информатор".
/ Фото: Информатор
Рядом с проблемными участками коммунальщики установили специальные конструкции, чтобы ямы были более заметны. Всего образовалось четыре ямы.
/ Фото: Информатор
Водителям следует быть внимательными на этом участке.
/ Фото: Информатор
/ Фото: Информатор
Отметим, накануне этого инцидента город два дня подряд накрывал ливень, многие улицы превратились в реки. Особо креативные горожане устроили даже прогулку на байдарках.
Обильные ливни затопили два десятка домов в областном центре. Люди добирались до дворов вброд, а некоторые и на лодках. Местами налило до 30 сантиметров.
Напомним, во Львовской области из-за продолжительных ливней в Червонограде затопило подвалы больницы и жилых домов.
Кроме того, в результате непогоды 2 июня 50 населенных пунктов в трех областях остались без света.