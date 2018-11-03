Стали известны подробности пожара в Днепре, который унес жизни ребенка и двух взрослых

На момент возгорания в квартире находились четыре человека

Пожар в Днепре, который унес жизни ребенка и двух взрослых 3 ноября, произошел из-за обогревателя. По предварительной информации, в комнате площадью два квадратных метра загорелись домашние вещи. Об этом сообщили патрульные, передает "Информатор".

На месте происшествия спасатели установили, что на момент возгорания в квартире находились четыре человека, троих из которых спасти не удалось. Медики констатировали смерть мужчины 1985 года рождения и женщины 1980 года рождения. В машине скорой помощи пытались спасти жизнь мальчику 2016 года рождения, но он скончался.

По предварительной информации, в квартире находился еще один ребенок 4-5 лет, которого увезли в детскую больницу с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".

Данные погибших и госпитализированного ребенка устанавливаются. Патрульная полиция и следователи работают на месте пожара для установления обстоятельств происшествия.

Напомним, недавно в Харькове в девятиэтажном общежитии Харьковского национального университета радиоэлектроники в Шевченковском районе произошел пожар, пострадали шесть студентов.

Кроме того, недавно в Харьковской области произошло возгорание цеха металлообработки в поселке Хроли.