Стало известно, какими именами чаще всего называют детей в Днепре

Больше всего родители выбирали имена Артем и Полина

В Днепре огласили имена, которые наиболее часто мальчикам и девочкам, появившимся на свет в 2019 году.

Лидерами среди женских имен стали: Полина, Мария, Кира, Злата и Александра, сообщает "Ранок з Україною". Наиболее популярными среди мужских имен оказались Артем, Максим, Марк и Даниил.

Реклама

Что касается экзотических имен, то в топ-мужских вошли Атлант, Султан, Мираж и Акура. Среди редких имен у девочек встречались: Русалина, Весна, Акулина, Клеопатра и Лагерда.

Ранее "Сегодня"писали о том, какие имена стали наиболее популярными среди новорожденных в Киеве.

Так, в столице самыми популярными именами для девочек стали Мария, Злата, Милана, София, а для мальчиков – Александр, Дмитрий, Матвей, Марк.

По желанию родителей детям давали и экзотические имена. Например, девочек называли: Фрота, Влана, Фея. Мальчиков – Савватий, Илай, Спартак.

В управлении юстиции советуют родителям ответственно относиться к выбору имени для ребенка, чтобы в будущем не возник вопрос об изменении имени в юридическом порядке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама