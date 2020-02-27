Стало известно, куда повезут больных на коронавирус в Днепре и Кривом Роге

Днепропетровская область уже приготовилась к борьбе со смертельно опасным коронавирусом из Китая. Об этом заявил глава местной ОГА Александр Бондаренко, сообщает местное издание 056.ua.

По его словам, в области еще 27 января создали противоэпидемическую комиссию, а региональный план действий был разработан с 14 февраля. Что касается мер защиты, то в аэропорту Днепра на постоянной основе работают бригады медиков. Тут все рейсы проходят температурный скрининг. Эти же меры введут и в аэропорту Кривого Рога.

Если в области у кого-то заподозрят коронавирус, для них уже определили больницы. В Днепре этих людей отправят в 21-ю больницу, а в Кривом Роге – в 1-ю инфекционную больницу. Также уже готовы базы для обсервации потенциально зараженных. Это здание ГСЧС, находится где-то в области и неэксплуатируемое. Его проверяют на пригодность.

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"В области есть возможность и реанимации для зараженных. Никакой паники, мы подготовились и следим за ситуацией", – отметил глава обладминистрации.

Ранее мы писали, что в Харькове из-за распространения коронавируса купить медицинские маски стало проблематичным.

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