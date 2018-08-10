Стартовал сезон охоты на птиц

"Сегодня" выяснила, где любители пуха и пера могут поохотиться и какая ответственность им грозит за нарушение правил использования оружия

Уже в субботу в Днепропетровской области стартует сезон охоты на пернатую дичь. Отстреливать охотники смогут голубей, перепелов, лысух и диких уток. Всего в области зарегистрировано 60 000 владельцев огнестрельного оружия, однако на охоту выйдет только треть из них. "Сегодня" выяснила, где любители пуха и пера могут поохотиться и какая ответственность им грозит за нарушение правил использования оружия.

В этом году сезон охоты должен был начаться 4 августа, однако из-за того, что минувшая зима затянулась, старт решили перенести на 11 августа. Ведь охотник может подстрелить маму еще неокрепшего птенца, тем самым сделав его легкой добычей для хищника.

Чтобы новый срок устроил и любителей охоты, и защитников природы, и ответственных чиновников, в Днепропетровской ОГА провели встречу с общественными организациями, охотниками и учеными, на которой обсудили перенос, и пришли к выводу, что датой открытия сезона станет вторая суббота августа.

"Важно то, что охотники сами понимают необходимость такого переноса. И именно они предложили присутствующим новую дату открытия", — рассказал нам директор департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской областной администрации Руслан Стрелец.

При этом угодий, в которых охотники могут вести отстрел птиц, в Днепропетровской области немало.

"Существует областная организация Украинского общества охотников и рыболовов (УООР). В нее входит 21 районная организация. Помимо них, есть отдельные организации: Криничанское районное товарищество охотников и рыболовов, Криворожская гарнизонная организация Общества военных охотников и рыболовов Вооруженных сил Украины, Днепропетровская гарнизонная организация Общества военных охотников и рыболовов Вооруженных сил Украины", — рассказывают "Сегодня" в департаменте экологии и природных ресурсов.

При этом выходить на охоту без необходимых документов нельзя. У охотника должен быть членский билет, согласно которому он сможет посещать угодья Украинского общества охотников и рыболовов.

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Вступить в областную организацию может любой желающий, достигший возраста 14 лет. Однако прием заявок рассматривается ее членами коллегиально. На собрании представители УООР решают, стоит ли выдавать кандидату членский билет и записывать его в ряды охотников. Чтобы стать членом клуба, кандидату необходимо иметь анкету-заявление со всеми личными данными, паспорт и его копию, а также две фотографии размером 3х4 см.

ПРАВИЛА. В свою очередь в полиции отмечают, что нарушение охотничьих правил влечет за собой административную ответственность. Например, перевозить зарегистрированное оружие охотникам разрешается только в разобранном виде и в чехле.

"Во время охоты запрещается передавать оружие другим людям, стрелять по невидимой цели "на шум". В прошлом году мы зафиксировали 77 случаев нарушений правил хранения оружия на охоте. Оно в таких случаях изымается, а граждане привлекаются к административной ответственности. В течение всего сезона охоты полиция будет осуществлять рейдовые мероприятия для выявления нарушителей", — рассказывает начальник отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы управления превентивной деятельности ГУНП в Днепропетровской области Андрей Алексеенко.

Он также отметил, что отстрел пернатых разрешается вести только в заповедниках и угодьях, ведь за нарушение закона охотнику грозит административная ответственность по ст. 85 КУпАП ("Нарушение правил использования объектов животного мира"). В качестве наказания за нарушение правил охотнику придется заплатить от 34 до 340 грн.

Напомним, в Винницкой области для спасения лесов выпустили две сотни фазанов. Фазаны с удовольствием едят насекомых, которые уничтожают деревья.

Также мы писали, что во Львовской области восстанавливают популяцию фазанов – лесоводы верят, что птицы приживутся, а охотники уверяют, что место для популяции фазанов – идеальное.

А на Прикарпатье восстанавливают популяцию редчайших черных аистов.