Стоматологический скандал в Днепре: 300 бесплатных врачей хотят лишить работы

Государственные стоматологические кабинеты платили за аренду символическую сумму и могли оказывать бесплатную помощь – теперь без нее может остаться 300 тысяч пациентов

Не выгонять их на улицу требовали государственные стоматологи в Днепре. Три сотни дантистов и их пациентов пришло в мэрию – потребовали продлить договоры на аренду помещений, где уже по несколько десятилетий работают их стоматологические кабинеты.

Несколько сотен стоматологов под стенами Днепровского мэрии требуют встречи с руководителем городского департамента охраны здоровья. Хотят услышать – почему государственной стоматологической поликлинике и семи ее филиалам, которые предоставляют услуги бесплатно, отказываются продлить срок аренды.

"Срок аренды истек 3 мая, мы обратились, как обычно, с письмом по продолжению договора аренды. Но нам ответили, что не будут заключать с нами договор аренды, потому что помещение нужно собственнику для собственных нужд", – говорит главный бухгалтер городской стоматологической поликлиники №1 Надежда Сирота.

Стоматологи говорят, их просто поставили перед фактом: помещение нужно освободить. Чтобы ускорить процесс, филиалам, расположенным в центрах первичной медико-санитарной помощи, стали выключать электричество.

"Хорошо, у них хватило такта, сочувствия. Зашли, спросили – у вас пациент в кресле, сколько нужно времени, чтоб закончить прием? Мы вам выключаем свет", – рассказывает врач-стоматолог Алла Левицкая.

Под кабинетами очереди взволнованных пациентов. Нина Ивановна лечить зубы начали месяц назад. И лечение должно продолжаться еще столько же. Что делать теперь – не знает.

"Я не доделала. И что мне делать? Во-первых, мне хирург должен там обработать. А во-вторых, я хотела зубы поставить", – жалуется Нина Трипутина.

Всех пациентов из филиалов – а это пятьдесят тысяч детей и шесть раз больше взрослых – отправляют в центральную поликлинику. Несмотря на окончание срока аренды, там стоматологи пока принимают.

"В день получается мы принимаем около девятисот пациентов. Перегруз врачей, естественно, особенно терапевтического профиля, и хирургического профиля", – говорит заведующая ортопедического отделения городской стоматологической поликлиники №1 Светлана Васильева.

Как быть дальше и куда деваться тремстам государственным стоматологам, сами они и хотели спросить у чиновников. Но те к врачам не вышли. Журналистам объяснили – кабинеты освобождают для семейных врачей.

"Появилась возможность разместить своих семейных врачей в своих же кабинетах, кабинетах центров первичной помощи, которые являются, повторяю, коммунальной собственностью города", – объясняет заместитель директора городского департамента охраны здоровья населения Юлия Виклиенко.

Долгое время государственные стоматологические кабинеты платили за аренду символическую сумму – гривну в год – и могли оказывать бесплатную помощь. Теперь без нее может остаться более 300 тысяч пациентов.

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Напомним, в Украине ввели новые правила для стоматологических кабинетов с рентгеном.

Напомним, 19 октября Верховная Рада приняла медицинскую реформу, поддержав во втором чтении и в целом законопроект №6327. Принятый закон вступит в силу через месяц после его публикации, а вот действовать начнет поэтапно с 1 января 2018 года. В то же время государство начнет оплачивать оказание медуслуг по программе медгарантий учреждениям только с 1 августа 2018 года.

В течение 2018-2019 годов планируют постепенно ввести государственные гарантии для всех видов медицинской помощи, чтобы с 1 января 2020 года все они действовали. А до 31 декабря 2019 года реимбурсацию будут проводить согласно установленной правительством процедуре.

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