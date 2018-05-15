Стоматологический скандал в Днепре: в городе закрывают госклиники для взрослых и детей

Без права на бесплатное. В Днепре разгорелся стоматологический скандал. В городе закрывают государственные клиники для взрослых и детей. Что стало причиной, и как такое решение объясняют чиновники – расспрашивала корреспондент "Сегодня" Наталья Гусак.

Акцию возле детской поликлиники устроили около сотни пациентов. Врачи сообщили – с понедельника вынуждены закрыть кабинеты.

Татьяна Науменко от такой новости в шоке – более десяти лет именно здесь лечит зубы трем своим детям.

"Сюда мы ходим пешком, мы пришли, потратили полчаса. Для того, чтоб куда-то ехать, нам надо как минимум три часа. И отпроситься с работы", – жалуется Татьяна Науменко.

Этот филиал государственной стоматологической поликлиники обслуживает 12 тысяч детей из пяти микрорайонов. Денег за лечение не берут.

"В частном кабинете обычная пломба стоит 300 гривен. Здесь, в основном люди заводские, бывшие работники ЮМЗ, у них нет столько денег", – говорит детский стоматолог Наталья Савельева.

А это филиал стоматологической поликлиники для взрослых. Уже две недели пациентов здесь не обслуживают. Оборудование не работает, ведь во всех кабинетах выключили свет.

Георгий Закарян пришел с острой болью. Врач его осмотрел, но полечить не смог.

"Мне сейчас отказывают в медицинской помощи, несмотря на то, что я уже более десяти лет получаю качественные услуги, здесь работают настоящие профессионалы", – говорит пациент Георгий Закарян.

Врачи говорят, их выселяют, потому что истекает срок аренды. Долгое время они платили символическую сумму – одну гривну в месяц. Теперь городской департамент здравоохранения отказался продлить соглашение.

"На каком основании – нам никто этого не объясняет", – жалуется заведующая стоматологического отделения Елена Шахновский.

Главный врач первичного центра медико-санитарной помощи, у которого этот филиал арендовал четыре кабинета, объясняет: стоматологам отказывают, потому что нужна площадь для семейных врачей.

"В кабинете должны стоять и гинекологическое кресло, и кушетки, и столики. И сейчас, если вы видели, по реформе – будет дальше или не будет – должны в этом же кабинете вам сделать анализы крови, чтоб вы не стояли в очереди, и не ходили. Для этого нужно правильно оборудовать кабинеты. У нас нет на это площадей", – объясняет главный врач Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи №4 Антонина Думенко.

И оставить пациентов без доступной стоматологической помощи тоже нельзя, говорят зубные врачи. И уже готовят плакаты. С ними на акцию под мэрию выйдут в пятницу.

Напомним, в Украине ввели новые правила для стоматологических кабинетов с рентгеном.

Напомним, 19 октября Верховная Рада приняла медицинскую реформу, поддержав во втором чтении и в целом законопроект №6327. Принятый закон вступит в силу через месяц после его публикации, а вот действовать начнет поэтапно с 1 января 2018 года. В то же время государство начнет оплачивать оказание медуслуг по программе медгаратний учреждениям только с 1 августа 2018 года.

В течение 2018-2019 годов планируют постепенно ввести государственные гарантии для всех видов медицинской помощи, чтобы с 1 января 2020 года все они действовали. А до 31 декабря 2019 года реимбурсацию будут проводить согласно установленной правительством процедуре.

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