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Странные метки в Днепре: появилось видео, как "простукивают" квартиры

14 февраля, 14:45

Мужчина представился продавцом картошки и ходил по квартирам

В Днепре сняли на видео человека, который ставил загадочные метки на подъездах домов.

Ролик был опубликован в одном из городских Telegram-каналов, а в его описании говорится, что сделан он на улице Косиора, и "главным героем" оказался торговец деревенской картошкой, который простукивал квартиры.

После его визита появились те самые загадочные цифры. В патрульной полиции отметили, что 13 февраля патрульных вызывали на улицу Высоцкого, чтобы показать загадочные символы.

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"Мужчины, которые ставили метки, пояснили, что они предлагают картошку, а метки ставят там, где уже были, чтобы повторно не тревожить жильцов. Ничего запрещенного у них патрульные не выявили. В машине действительно были мешки с картошкой", – заявила спикер полиции.

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Ранее мы сообщали, что появление странных символов на дверях подъездов вызвало серьезные дискуссии среди днепрян – некоторые предполагали, что таким образом могут "отмечаться" квартирные воры.

Напомним, в Одессе мужчина пытался ограбить квартиру, в которой находились дети. Злоумышленник проник в дом, пока хозяйка вышла в магазин. Мужчина обманул 11-летнего мальчика и его 5-летнюю сестренку, сказав что пришел отец.

Кроме того, в Херсоне полицейские разоблачили "серийников", которые грабили помещения, продавали украденное и наслаждались жизнью на вырученные деньги. На счету двух подельников минимум полтора десятка краж.

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Днепр полиция торговцы

Источник: Сегодня

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