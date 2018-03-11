Страшная авария в Днепропетровской области: есть жертвы и раненые

В результате ДТП три человека погибли, еще трое были ранены

В Днепропетровской области авария унесла жизни трех человек. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, авария произошла утром 11 марта на трассе Киев-Луганск-Изварино в районе села Богуслав.

"В результате столкновения грузового автомобиля с легковым автомобилем ВАЗ 2112 возник пожар. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека и три пострадали – их доставили в больницу. Личности погибших и травмированных устанавливаются", – рассказали в ГСЧС.

Причины возникновения дорожно-транспортного происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

Напомним, в Одессе дрифтер на BMW разбил четыре автомобиля возле управления патрульной полиции.

Также сообщалось, что в Виннице автобус врезался в столб: четырех пассажиров доставили в больницу.

Тем временем в США из-за снегопада столкнулись около 60 автомобилей. В результате аварии несколько человек пострадали, трое были госпитализированы. Причиной ДТП стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге. Отмечается, что среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.