Страшная авария в Днепропетровской области: есть жертвы и раненые

Сегодня, 10:05

В результате ДТП три человека погибли, еще трое были ранены

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области авария унесла жизни трех человек. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, авария произошла утром 11 марта на трассе Киев-Луганск-Изварино в районе села Богуслав.

"В результате столкновения грузового автомобиля с легковым автомобилем ВАЗ 2112 возник пожар. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека и три пострадали – их доставили в больницу. Личности погибших и травмированных устанавливаются", – рассказали в ГСЧС.

Причины возникновения дорожно-транспортного происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

Напомним, в Одессе дрифтер на BMW разбил четыре автомобиля возле управления патрульной полиции.

Также сообщалось, что в Виннице автобус врезался в столб: четырех пассажиров доставили в больницу.

Тем временем в США из-за снегопада столкнулись около 60 автомобилейВ результате аварии несколько человек пострадали, трое были госпитализированы. Причиной ДТП стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге. Отмечается, что среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.
авария, пожар, погибли, днепропетровская область

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Источник:

"Сегодня"

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