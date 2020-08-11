Страшное ДТП в Днепре: умерла мать погибшего малыша, еще двое в тяжелом состоянии (фото)

Врачи борются за жизнь отца ребенка, а также еще одной пострадавшей

После серьезной аварии на Полтавском шоссе в Днепре, в котрой погиб годовалый ребенок и пострадали еще пять человек, умерла мать погибшего малыша.

Как сообщает "Информатор", 27-летняя женщина находилась в коме III степени, ее жизнь поддерживали с помощью аппаратуры и высоких доз медикаментов. Ночью 11 августа она скончалась.

29-летний мужчина, отец ребенка и муж умершей, находится в реанимации в коме II степени, его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое. У него тяжелая черепно-мозговая травма с кровотечением внутри черепа, размозжена правая ушная раковина. Также у него – переломы скуловой кости, ребер и позвонков.

Между тем, в Сети появилось и фото супругов, пострадавших в аварии:

Третьей пострадавшей – 25 лет, в момент аварии она находилась в одной машине с погибшими. Ее доставили в больницу имени Мечникова с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Пострадавшая в сознании, но дезориентирована, врачи наблюдают у нее потерю памяти.

Видео: Информатор

Напомним, что ранее в Днепре автомобиль врезался в дерево. В больницу попали шесть человек.

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