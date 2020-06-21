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Страшное ДТП в Днепропетровской области: погибли три человека, еще четверо ранены

21 июня, 10:15

Руслан Ровик Руслан Ровик

В аварии один ребенок погиб, еще двое получили тяжелые травмы

В Днепропетровской области произошла серьезная авария – легковой Nissan Maxima на большой скорости врезался в грузовик DAF. В результате погибли три человека и еще четверо пострадали.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла в Солонянском районе, на трассе Борисполь-Днепр-Запорожье около 22 часов 20 июня.

"С грузовым автомобилем DAF, который осуществлял маневр разворота, на большой скорости столкнулся легковой автомобиль Nissan Maxima, в салоне которого находилось семь человек, из них три ребенка. В грузовом автомобиле находился один водитель", – говорится в сообщении.


Фото: Информатор

Спасатели отметили, что в ДТП погибли двое мужчин и ребенок, а пострадали две женщины и двое детей. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее на трассе Киев – Одесса произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – в Николаевской области столкнулись грузовик и легковушка.

Также мы рассказывали, как в Одессе пьяный полицейский сбил двух человек.

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ДТП грузовик Nissan Днепропетровская область смертельное ДТП DAF

Источник: Сегодня

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