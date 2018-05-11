Страшное ДТП в Кривом Роге: водитель маршрутки до сих пор без сознания

Сегодня, 15:11

Спустя почти месяц после аварии один из пострадавших все еще не приходит в себя

Фото: &quot;Первый криворожский&quot;
Фото: "Первый криворожский"

Водитель маршрутки из Кривого Рога, который пострадал в страшном ДТП 17 апреля, до сих пор не пришел в сознание. Ранее мужчину перевели из отделения интенсивной терапии в отделение политравмы второй городской больницы.

Как сообщает "Первый криворожский" со ссылкой на собственные источники, кроме водителя маршрутки на лечении в медицинских учреждениях остаются еще трое горожан, пострадавших в аварии.

Ранее в сети появилось шокирующее видео с места ДТП в Кривом Роге, которое было сделано еще до приезда спасателей и врачей. Кадры снял пассажир маршрутки, проезжающей мимо.

А позднее, 20 апреля, Бабушкинский райсуд Днепра отправил водителя автомобиля Mazda под стражу сроком на два месяца. Из-за обострившегося онкозаболевания подозреваемый находился под конвоем и присмотром врачей. 5 мая стало известно, что подозреваемый скончался в камере СИЗО.

Как известно, авария произошла ранним утром 17 апреля на пересечении проспекта Металлургов и улицы Героев АТО. Тогда столкнулись легковушка Mazda и маршрутка Mercedes Sprinter, которую от удара отбросило на автобус, ехавший навстречу. В ДТП погибли 11 человек, еще почти 20 получили ранения. 
ДТП, маршрутка, водитель, кривой рог

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