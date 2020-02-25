Стрельба в Днепре: по городу и области объявили "зачистку" криминалитета

Глава областного совета заявил о вопиющем случае перестрелки в центре города

В Днепре и Днепропетровской области после перестрелки на улице Титова будет проводиться полная "зачистка" всего криминалитета".

Об этом заявил глава областного совета Святослав Олейник, сообщают городские паблики в Telegram.

По его словам, перестрелка посреди людной улицы стала "беспрецедентным событием, поразившим всю страну, всех рядовых граждан".

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"Перестрелка была на улице города, а ее непосредственными свидетелями стали обычные прохожие, которые только благодаря счастливым обстоятельствам не пострадали", - подчеркнул он.

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Как известно, 24 февраля в центре Днепра, недалеко от остановки на улице Титова, произошла перестрелка, в которой принимали участие две группы людей. В итоге три человека получили ранения.

Той же ночью копы задержали пятерых участников стрельбы, провели около 20 обысков, в ходе которых изъяли оружие.

Очевидцами перестрелки стали десятки жителей города, и они сняли происходящее на камеры своих телефонов. При этом в сети появились возмущенные замечания о том, якобы полицейские находились на месте инцидента и не делали ничего, чтобы остановить стрелков.

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