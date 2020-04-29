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Стрельба в Днепре: стало известно, что с полицейским

29 апреля, 13:11

Татьяна Власенко , Игорь Серов

Правоохранитель пытался остановить конфликт

В Днепре, где ранее пометили дома госпитализированных с COVID-19, вечером 28 апреля произошла хулиганская потасовка со стрельбой. В результате пострадал полицейский.

Как рассказали сайту "Сегодня" в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области, началось все из того, что двое мужчин что-то не поделили на улице Лозовой.

"У 20-летнего парня возник конфликт с незнакомцем на улице. Начались угрозы с применением пистолета. На место происшествия была вызвана полиция. Полицейские потребовали, чтобы парень оставил пистолет на земле, а тот вместо этого выстрелил в сторону патрульного. Но при этом не ранил, потому как пистолет был стартовым. А вот в процессе борьбы, когда парня задерживали и надевали на него наручники, полицейский-таки пострадал. У него произошел перелом правой руки в процессе борьбы", – рассказала нам спикер патрульной полиции Днепропетровской области Людмила Копыленко.

По ее словам, нарушитель был задержан, в его действиях усматривают угрозу сотруднику правоохранительных органов. Санкцией статьи УК за это предусмотрено до 5 лет тюрьмы

Как сообщал сайт "Сегодня", в Киеве злоумышленник избил полицейского и начал стрельбу. Пострадавшего доставили в больницу с ранениями.

Ранее кровавая стрельба произошла и в Кривом Роге. Преступник расстрелял молодую пару: 25-летняя девушка погибла, а 27-летний парень оказался в больнице. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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