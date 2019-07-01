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Стрельба в Днепропетровской области: мужчина грозился убить соседей

1 июля, 17:24

Буйного стрелка пришлось задерживать спецназовцам КОРДа

В поселке Новоалександровка Днепропетровской области местный житель открыл стрельбу из ружья по своим соседям и угрожал их убить. Об этом сообщили в пресс-службе Полицейского офицера общины.

Как выяснилось, о происшествии копам сообщили местные жители, которые едва не стали жертвой стрелка. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили на дороге отстрелянные гильзы и простреленные колеса автомобиля, который стоял на обочине.

Стражи порядка установили место проживания стрелка и вызвали на помощь сотрудников управлении полиции охраны и спецподразделение КОРД.

"По приезду КОРДа был совершен штурм дома и задержание гражданина 1984 года рождения, который во время задержания оказывал сопротивление. К нему была применена физическая сила и специальные средства. На место события вызвали следственно-оперативную группу и кинологов", – сообщили в пресс-службе Полицейского офицера громады.

В доме мужчины нашли ружье, два магазина с патронами, а также обрез. По факту инцидента было открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".

Ранее сообщалось о стрельбе в кафе на улице Автозаводской в Киеве, которую устроили иностранцы.


В конце мая в Киеве произошла перестрелка в районе общежитий Национального авиационного университета, в которой также были замешаны иностранцы.

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Тег соседи, стрельба, дебош, Днепропетровская область

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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