Стрельба в горсовете Никополя: полиция "отреагировала" серией уголовных производств

5 Мая 2018, 12:42

По факту происшествия открыто пять уголовных производств


Во время досудебного расследования факта стрельбы в городском совете Никополя Днепропетровской области было открыто пять уголовных производств.

"В ходе досудебного расследования установлено два человека, которые сделали выстрелы вверх. Их опросили. Во время осмотра полицейские изъяли у мужчин два спецсредства для отстрела резиновых пуль (спецсредства зарегистрированы и имеют действительные разрешение)", – говорится в сообщении.

Кроме того, по факту событий было открыто несколько уголовных производств: "Следственным отделом Никопольского отдела полиции внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по статьям "групповое нарушение общественного порядка", "хулиганство", "угроза убийством". 

Напомним, ранее нардеп Игорь Мосийчук сообщил в соцсети, что в Дарницком районе Киева на парковке по адресу улица Вишняковская, 1б ранили сотрудника СБУ.

Также мы сообщали, что в Обухове на остановке общественного транспорта произошла стрельба. Как сообщили в полиции, в центре Обухова на остановке общественного транспорта возник конфликт с участием перевозчиков. Чтобы унять толпу, участник АТО, который находился в салоне маршрутки, достал наградное оружие и сделал выстрел вверх.
Никополь, полиция, стрельба, днепропетровская область

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"Сегодня"

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