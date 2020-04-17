В Кривом Роге мужчина расстрелял молодую пару и покончил с собой

Стрелок покончил с собой, когда спецназовцы пошли на штурм

В Днепропетровской области на одной из улиц Кривого Рога произошла стрельба – 25-летняя женщина погибла от ранения в грудь, а ее 27-летний парень с тяжелыми ранениями оказался в реанимации.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел 16 апреля в Покровском районе города.

"Полицейские установили, что неизвестный мужчина выстрелил в грудь 25-летней женщине и по ногам 27-летнего мужчины. В результате полученных ранений женщина погибла на месте, а мужчину госпитализировали. Нападавший уехал с места преступления на автомобиле", – говорится в сообщении.

Орудием убийства стало охотничье ружье, а копы установили личность стрелка благодаря камерам видеонаблюдения, им оказался 52-летний мужчина.

В момент, когда полицейский спецназ пошел на штурм квартиры подозреваемого, он выпрыгнул из окна восьмого этажа и скончался от полученных травм.

Напомним, ранее в Киеве мужчина расстрелял байкера, который мешал проехать его машине. А позже в столице на Харьковском шоссе из легкового автомобиля расстреляли мотоциклиста. Полиция подозревала вице-чемпиона мира по борьбе сумо Дмитрия Слепченко, который позже сдался полиции.

Слепченко был отправлен под арест за убийство байкера, после чего сбежал из психиатрической лечебницы, но был задержан в кинотеатре.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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