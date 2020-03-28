Строительство аэропорта в Днепре снова откладывается

Из-за пандемии коронавирусной инфекции и борьбы с ней в Украине, Кабмин пересмотрел некоторые расходы и пукнт, где говорилось о выделении средств на проектирование и строительство аэродрома международного аэропорта "Днепропетровск" был вычеркнута из госбюджета.

Таким образом жители областного центра, миллионного города, вынуждены продолжать пользоваться "воздушными воротами" соседних Запорожья и Харькова.

В свою очередь, мэр Днепра Борис Филатов, комментируя эту ситуацию, отметил, что такое решение не только лишило город долгожданного аэропорта, но и в последствии, сократило рабочие места.

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"Наверное, мне бы следовало обратить внимание высоких товарищей, что не стоит сворачивать инфраструктурные проекты даже в кризис, хотя бы потому, что любые стройки – это рабочие места, индустрия, локомотивы экономики. Что, наоборот, нужно накачивать экономику деньгами. Или, например, указать на то, что несчастный миллиард гривен на аэропорт можно взять в том же Дорожном Фонде, где этих миллиардов целых 70", – написал Борис Филатов на своей странице в Facebook.

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Напомним, что первую визуализацию терминала нового аэропорта в Днепре подготовила австрийская компания еще в декабре 2019 года.

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