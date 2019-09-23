В Днепропетровской области создали казацкую лодку по старым технологиям: фото

Лодка была создана по старым чертежам, найденным в архивах

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В Днепропетровской области мастера заканчивают строить казацкую лодку по старинной технологии. Чтобы воспроизвести плавсредство, на котором бороздили речные просторы несколько веков назад, современные казаки изучили архивные чертежи и опыт строительства суден.

Деньги на проект собирали всем миром во время тематических фестивалей – благодаря поддержке, удалось собрать 12 тысяч гривен, которые потратили на материалы. Чтобы удешевить производство, использовали относительно недорогую сосну. Над созданием 9-метрового судна четыре человека трудились целый год.

"Первое, что поняли в процессе работы, — собирать лучше вверх дном, потому что хотели, чтобы дно было изогнутое от носа к носу. Поэтому, когда придумали стапель (оборудование для восстановления геометрии кузова авто. — Авт.), на котором можно собирать лодку, на следующий же день начали ее делать. Благодаря гибкости древесины добились изогнутости днища", – рассказал "Сегодня" казак Старосамарской сотни Олег Черненко.

Готовое плавсредство планируют спустить на воду 5 октября в городе Подгороднее на реке Самара.

Напомним, недавно в Сумской области городок Тростянец на два дня погрузился в эпоху Средневековья. Сюда, на фестиваль "Старая крепость" съехались более полутысячи реконструкторов из четырех стран. Этот фестиваль в регионе провели в десятый раз.

Кроме того, ранее в Черкасской области прошел семнадцатый мотофестиваль "Тарасовая Гора". В этом году тут собрались тысячи байкеров.

А в Каменец-Подольском прошел фестиваль воздушных шаров. Экипажи из разных городов Украины катали всех желающих на высоте более тысячи метров.

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